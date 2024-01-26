زيدان يرفض تدريب الخضر !

رفض أسطورة الكرة الفرنسية ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، عرضا لقيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن أطراف فاعلة في الكرة الجزائرية، تواصلت مع زيدان، وجست نبضه حول إمكانية خلافة جمال بلماضي.

كما أوضحت ذات الصحفية، بأن زيدان، رفض الفكرة جملة وتفصيلا، وهو الذي سبق له رفض قيادة العارضة الفنية للبرازيل وأمريكا.

مشيرة إلى أن المدرب السابق لنادي ريال مدريد الاسباني، لم يخف يوما رغبته في قيادة المنتخب الفرنسي.

