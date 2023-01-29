زيدي: 15 بالمائة نسبة التوقف عن العمل بمراكز البريد.. متابعات قضائية ضد المحرضين

قال المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي، أن توقف عمال البريد عن العمل في بعض الولايات لا يمكن تسميته بالإضراب. مشيرا إلى أنه توقف مفاجئ وغير شرعي.

وأشار المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي في تصريح للتلفزيون العمومي، أن المتوقفون عن العمل في بعض مكاتب البريد إغتموا فرصة صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة. مؤءكدا أن التوقف عن العمل كان بطريقة غير شرعية من طرف بعض العمال في بعض الولايات. غير أن الأغلبية لم يتبعو دعوات التوقف عن الإضراب.

وأضاف زيدي، أن بعض الأطراف حالولة اغتنام الفرصة وبطرق ملتوية وغير قانونية المساس بعمل مؤسسة البريد. كما أن التوقف عن العمل اختيار الوقت واليوم الذي يتزامن مع موعد صب منحة البطالة لم يكن بريئ. مشيرا إلى أنه توقف مفاجئ، ولا يمكن تسميته بالإضراب لأن الإضراب له ضوابط.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر في ذات السياق، أن المؤسسة ستقوم بمتابعات قضائية ضد الأشخاص المحرضين عن التوةقف عن العمل على خلفية نداءات مشبوهة عبر الفايسبوك. مؤكدا أن مؤسسة بريد الجزائر فتحت باب الحوار أمام كل العمال. وتولي اهتمام خاص بعمال الشبابيك من خلال إضفاء العدالة الإجتماعية عليهم وحمايتهم. مؤكدا أن سنة 2023 سيكون عام لعمال الشبابيك.

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