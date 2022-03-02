زيلينسكي: روسيا تهدف إلى محو أوكرانيا وتاريخها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدف إلى محو أوكرانيا وتاريخها وشعبها”. وذلك مع بدء اليوم السابع من الحرب التي تشنها روسيا على جارتها.

وحسبما نقله موقع الجزيرة، فقد أضاف زيلينسكي في تسجيل مصوّر اليوم الأربعاء، أن رد الغرب على روسيا ليس كافيا. ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي، بما في ذلك دعم مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وقال زيلينسكي، إن الروس “لا يعلمون شيئا عن كييف ولا عن تاريخنا. لأنهم جميعا تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا”.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء، أن إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا لا يزال قيد المناقشة. وأن هناك حاجة إلى جدول أعمال يتناول قضايا جوهرية.

بدوره، قال الكرملين اليوم إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام التي بدأت مع أوكرانيا قبل يومين.

وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن وفد بلاده سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات. مشيرا إلى أن الوفد يتوقع إستئنافها مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر في ترؤس الوفد الروسي في المحادثات بشأن أوكرانيا. من دون ذكر المكان الذي ستعقد فيه الجولة التالية من المفاوضات.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني عند الحدود الأوكرانية البيلاروسية. لكنها لم تسفر عن نتائج.

وفي وقت سابق اليوم، إستبعد زيلينسكي عقد جولة مفاوضات جديدة مع روسيا في ظل إستمرار الحرب ورفض وقف إطلاق النار.