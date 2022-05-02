زيلينسكي يحذر من “كارثة الحبوب”.. أزمة غذائية على الأبواب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود. مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وحسب موقع سكاي نيوز، فقد أبلغ زيلينسكي برنامج “60 دقيقة” الإخباري الأسترالي: “روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج. إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف إقتصاد بلادنا بالكامل”.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الزراعة الأوكراني، إن القوات الروسية إستولت على كميات هائلة من الحبوب في الأراضي التي تسيطر عليها.

وفي حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال تاراس فيسوتسكي، إن “مئات الآلاف من الأطنان” من الحبوب تم إخراجها من مناطق زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك. وتعتبر أوكرانيا منتجا رئيسيا للحبوب. وقد أدت الحرب إلى تقليص الصادرات وارتفاع أسعار الحبوب العالمية. ما أثار القلق بشأن حدوث نقص حاد الصادرات الأوكرانية.

من جهته نفى الكرملين مزاعم أوكرانيا قائلا:”إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات” .

وكانت قد قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة الفارط، إن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 45.709 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022. إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب. وشملت صادرات أفريل 115 ألف طن من القمح. و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير.

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زيلينسكي يروي تفاصيل خطيرة في حياته.. هكذا أفلت من قبضة الروس

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه كان على وشك الوقوع في قبضة القوات الروسية. في الساعات الأولى من الهجوم الذي شنته على بلاده في 24 فيفري الماضي.

وحسبما نقله موقع سكاي نيوز، فقد قال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة “تايم” الأميركية، إن القوات الروسية الغازية إقتربت من القبض عليه أو حتى إغتياله هو وعائلته. أثناء محاولة السيطرة على الحي الحكومي في كييف باليوم الأول من الحرب. حيث كان الرئيس الأوكراني وقتها في المجمع الرئاسي في كييف مع عائلته.

وأضاف زيلينسكي في حديثه للمجلة، إنه بعد أن بدأ الهجوم ذهب هو وزوجته ليخبرا إبنتهما (17 عاما) وابنهما (9 أعوام) بالاستعداد للفرار من منزلهم. “أيقظناهما. الأصوات كانت عالية. كانت هناك انفجارات” في كييف فجر 24 فيفري .

وفي مقابلة أخرى مع “تايم”، قال رئيس الأركان في الجيش الأوكراني أندري يرماك، إن زيلينسكي تلقى بلاغا من الجيش مفاده أن فرقة روسية قفزت بالمظلات في كييف لقتله هو وعائلته أو القبض عليهم. وتابع يرماك: “قبل هذه الليلة، لم نشاهد مثل هذه الأحداث إلا في الأفلام”.