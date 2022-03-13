زيلينسكي يعلن لأول مرة عن حصيلة قتلى الجيش الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الإجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري الفارط.

وقال الرئيس الأوكراني اليوم السبت، حسب موقع سكاي نيوز، أنه “قضى نحو 1300 من جنودنا”، دون تفاصيل إضافية. وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر نحو 12 ألف جندي. مضيفا أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك”.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها. علما بأن المعارك تستمر في مدن أوكرانية عدة وخصوصا حول مدينة ماريوبول المحاصرة على بحر آزوف وفي محيط كييف التي تحاول القوات الروسية تطويقها.

وفي الثامن من مارس، بعد نحو أسبوعين من إندلاع النزاع، قدرت وزارة الدفاع الأميركية خسائر الجيش الروسي بما بين ألفين وأربعة آلاف قتيل.

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