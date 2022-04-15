زيلينسكي يكشف عن عدد قتلى الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني خسر قرابة 3000 عسكري خلال المعارك مع القوات الروسية.

وحسب تصريحات الرئيس الأوكراني لقناة “سي ان ان” الأمريكية، فلقد اعلن انه بناء على الأرقام المتوفرة لديه، فإن خسائر الجيش الأوكراني تقدر ما بين 2.5 ألف و3 آلاف عسكري.

وأضاف نفس المتحدث، أنه تم تسجيل 10 ألاف جريح ومن الصعب القول انهم سينجون.

ويعد هذا أول إعلان رسمي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ 12 مارس الماضي، حيث تم الإعلان عن مقتل 1300 شخص في صفوف العسكريين الأوكرانيين.

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