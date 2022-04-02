زيلينسكي يُحذر من كارثة وتصرف خطير للجيش الروسي

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن ما اعتبره “كارثة كاملة” تخلقها القوات الروسية المنسحبة خارج العاصمة.

وقال الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية المنسحبة، تترك ألغاما عبر “الإقليم بأكمله”، بما في ذلك حول المنازل والجثث.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو للأمة: “إنهم يضعون ألغاما في كل الأراضي. يقومون بتلغيم المنازل، والمعدات، وحتى جثث الأشخاص الذين قتلوا. هناك الكثير من الفخاخ، والكثير من الأخطار الأخرى”.

وصدر تحذير زيلينسكي مع تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة ماريوبول المحاصرة. حيث أوقفت القوات الروسية عمليات الإخلاء لليوم الثاني على التوالي.

وواصلت روسيا سحب بعض قواتها البرية من مناطق حول كييف بعد أن قالت في وقت سابق هذا الأسبوع. إنها ستقلص النشاط العسكري بالقرب من العاصمة الأوكرانية ومدينة تشيرنيهيف الشمالية.

كما اتهم الكرملين الأوكرانيين بشن هجوم بطائرة “هليكوبتر” على مستودع وقود على الأراضي الروسية. فيما نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الانفجار الناري.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “بالتأكيد، هذا ليس شيئا يمكن اعتباره على أنه خلق ظروف مريحة لمواصلة المحادثات”.

ومن جهتها، حذرت أوكرانيا وحلفاؤها من أن الكرملين لا يوقف التصعيد لتعزيز الثقة على طاولة المفاوضات كما زعم. ولكن بدلا من ذلك يقوم بإعادة الإمداد ونقل قواته إلى شرق البلاد، استعدادا لهجوم مكثف على منطقة دونباس.

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