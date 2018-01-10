سائقو سيارات الأجرة بعين تيموشنت يطالبون برفع التسعيرة

نظم سائقو سيارات الأجرة لمدينة عين تموشنت اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة برفع التسعيرة.

وكذا إعادة النظر في زيادة الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وطالب عدد من المحتجين الجهات الوصية بالترخيص لهم “لرفع تسعيرة النقل الفردي”.

وهذا داخل القطاع الحضري لمدينة عين تموشنت إلى” أكثر من 50 دج المعمول بها حاليا”.

وذلك مراعاة للزيادات التي عرفتها أسعار الوقود منذ بداية السنة الجارية.

كما دعا سائقو سيارات الأجرة مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلى “إعادة النظر في قيمة اشتراكاتهم المالية”.

إزاء الصندوق و التي عرفت هي الأخرى مؤخرا ارتفاعا.

من جهتها، ذكرت مديرية النقل لولاية عين تموشنت أنّ جلسة عمل تجمع جميع الأطراف من ممثلي النقابة وشركاء القطاع.

يجري تنظيمها للتباحث في الموضوع وطرحه في

السياق القانوني و تغليب لغة الحوار.

وأوضح ذات المصدر أن الزيادة في تسعيرة النقل تخضع إلى مرسوم تنظيمي.

وسائقو

سيارات الأجرة بالقطاع الحضري ملزمون بتطبيق تسعيرة 50 دج أو الاحتكام لتسعيرة العداد الكيلومتري.