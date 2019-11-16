ساحلي حول قضية الإستمارات المزورة: كنت ضحية نصب وإحتيال!

تقدم حزب التحالف الوطني الجمهوري، بشكوى رسمية لدى المصالح الأمنية المختصة، ضد شخص سلمه 5711 إستمارة، تبين بعدها أنها غير مطابقة.

وكشف الحزب، في بيان له اليوم السبت، بأنه كان ضحية نصب وإحتيال من طرف شخص سلمه تلك الإستمارات.

وسلم هذا الشخص 5711 استمارة مصادق عليها لدى الموثقين للحزب، ليتبين لاحقا بأنه قد تم المصادقة عليها بأختام غير مطابقة للأختام الرسمية للموثقين.

وكان المجلس الدستوري، قد صرح بأن الإستمارات المعنية مرفوضة، كون الموثقان المعنيان بالمصادقة، غير مدرجان ضمن جدول الموثقين.

وعليه تقدم أعضاء الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام، بلقاسم ساحلي، بشكوى ضد المعني، بتهمة خيانة الأمانة والنصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور مع تقديم كافة الأدلة الثبوتية ذات الصلة.

وأكد الحزب بأنه لا يتحمل مسؤولية قانونية عن هذا التجاوز، لأنه لا يملك أي صفة قانونية أو آلية إجرائية تسمح له بالتأكد من مطابقة الأختام على الإستمارات.