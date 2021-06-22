ساحلي: سُرقت منا 5 مقاعد بالعاصمة.. والأحزاب التي فازت بالتزوير لا تُشرف الوطن

قال بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الجمهوري، أن مشاركة الحزب في الإنتخابات التشريعية كانت من أجل الحصول على برلمان ذو كفاءات. مضيفا أن نسبة المشاركة في التشريعيات ضعيفة نسبيا.

وأضاف ساحلي، أن الحزب شارك بما يقارب 400 مترشح من الكفاءات. حيث ساهمنا ببرنامج بعيد عن التهريج والشعبوية واستعمال المال الفاسد. مشيرا إلى أن تنظيم الإنتخابات في موعدها مكسب دستوري. وتكافؤ الفرص بالنسبة للأحزاب مكسب. بالإضافة إلى بروز وجوه جديدة في الترشح وفي النتائج.

وأوضح في ذات السياق، أن نسبة المشاركة المعلن عنها في الإنتخابات كانت ضعيفة نسبيا. وارتفاع نسبة الأصوات المهدرة وعتبة 5 بالمئة كانت مرتفعة كثيرا. مضيفا أن القانون الإنتخابي الذي لم يكن مدروسة بسببه تم رفع الأصوات الضائعة إلى 75 بالمئة. ونتائج المقاعد في البرلمان المعلن عنها والأحزاب الفائزة غير متوقعة وغير منطقية.

وكشف ساحلي، أن التجاوزات التي سجلت في الإنتخابات والأحزاب التي فازت بالتزوير لا تشرف الوطن ولا تفسّر قرارات رئيس الجمهورية. مضيفا أن التزوير سابقا كان بطريقة منطقية. غير أن التزوير أزال كل المقاعد. وبالنسبة لحزب التحالف الوطني الجمهوري فقد تم سرقة 5 مقاعد بالجزائر العاصمة. مشيرا أن هناك من اشترى الذمم في الانتخابات والسلطة لم تستطع التدخل في الوقت المناسب. خاصة وان هناك من مؤطري المكاتب من تواطؤوا في وضع الأصوات غير قانونية في مكاتب التصويت.