ساحلي لـ”النهار”: الرئيس تبون سيستدعي الهيئة الناخبة خلال الساعات المقبلة

كشف الأمين العام لحزب ANR ، بلقاسم ساحلي، أن رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الناخبة خلال الساعات القادمة.

وأشار ساحلي، في تصريح لقناة النهار، اليوم الخميس، إلى أن الانتخابات التشريعية ستكون قبل المحلية.

واستقبل، الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية.

وعبر الأمين العام للحزب عن ارتياح الـANR، لتماثل الرئيس للشفاء ومباشرته لمهامه على رأس الدولة.

واستمع ساحلي لرؤية رئيس الجمهورية، حول الوضع العام في البلاد واقتراحاته من برامج هامة ومشاريع إصلاحية لتجاوز تعقيدات المرحلة الحالية.

وقال ساحلي،إنه التمس، من الرئيس رؤية واضحة وإرادة قوية وعزيمة وإصرار كبيرين على الالتزام بتجسيد الجمهورية النابعة من التطلعات الشعبية.

وتابع المتحدث “عبر الوفاء بتعهداته الانتخابية الـ54 واستكمال تحقيق المطالب المشروعة والعقلانية للمجتمع، بما يكّرس دولة الحّق والقانون”.