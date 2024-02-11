ساحل العاج أسياد إفريقيا للمرة الثالثة في التاريخ

أحرز منتخب كوت ديفوار التاج الإفريقي على حساب منتخب نيجيريا بعد الفوز عليه بثنائية كل من فرانس كيسي وسيباستيان هالر.

وسجل كيسي الهدف الأول في الدقيقة 62 قبل أن يسجل الهدف الثاني هالر في الدقيقة 81، في حين سجل منتخب “النسور” الهدف الوحيد في الدقيقة تروست إيكونغ.

وأحرز منتخب ساحل العاج اللقب الإفريقي الثالث في التاريخ له، ليرصع النجمة الثالثة على القميص الإيفواري.

وتوج اللاعب سيمون أدينجرا بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بعد أداء قوي مع منتخبه المتوج بالعرس الكروي.

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