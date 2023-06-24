ساديو ماني: “لا نريد أن نعيش نفس خيبة الجزائر”

حذّر النجم السنغالي، ساديو ماني، رفقاءه في منتخب “أسود التيرانغا” من عيش نفس خيبة الجزائر، وذلك، مع اقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وكان المنتخب الوطني، قد توّج سنة 2019 بكأس إفريقيا، ليخرج في الدورة الموالية 2021 من الدور الأول، وفشل في العبور إلى مونديال 2022 بقطر، على يد الكاميرون.

وفي تصريحات نقلها موقع “سيني نيوز” السنغالي قال، ماني الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بآخر نسخة من “الكان” : “كمثال شاهدنا الجزائر التي توّجت بكأس أمم إفريقيا وبعدها.. نحن لا نريد أن يكون هذا الأمر مخيبا بالنسبة لنا”.

مضيفا: “علينا الآن التحضير لـ”الكان”.. لقد وصلنا إلى مستوى أصبح الجميع ينتظرنا”.

كما أوضح ماني، بأن الجيل الحالي لـ”أسود التيرانغا”، بإمكانه إهداء السنغال لقب قاري جديد. مضيفا: “كلاعبين لازلنا نريد ذلك، نحن أصحاب الخبرة، أمامنا سنتين أو ثلاثة من أجل مرافقة الشبان وليس أمامنا وقت لتضييعه”.

وختم لاعب بايرن ميونخ الألماني: “هدفنا حصد الكان مجددا، ويجب فعل كل شيء.. سنحاول التحضير جيدا، وسنواجه نفس الصعوبات التي واجهناها قبل 5 أو 6 سنوات من الآن”.