سافروا مع طيران الإمارات إلى دبي واستمتعوا بليلة إقامة مجانية في فندق فاخر

أعلنت طيران الإمارات اليوم الإثنين، عن عرض جديد ومثير للمسافرين الذين يخططون لزيارة دبي هذا الصيف، في الفترة من 22 ماي 2023 إلى 11 جوان 2023.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيتمكن أولئك الذين يشترون تذكرة ذهاب وعودة من الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال من طيران الإمارات إلى دبي أو يتوقفون في دبي، من الاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق Dubai One Central.

ويحق للضيوف المسافرين في الدرجة السياحية الممتازة أو الدرجة السياحية الاستمتاع بليلة مجانية في نوفوتيل مركز التجارة العالم، دبي.

وأوضح البيان، أن هذا العرض الخاص صالح لجميع تذاكر العودة إلى دبي أو مع توقف أكثر من 24 ساعة، لتواريخ السفر بين 26 ماي 2023 و 31 أوت 2023.

والعرض متاح للحجوزات التي يتم إجراؤها على emirates.com، ومكالمة طيران الإمارات مركز أو مكتب فرعي، ومن خلال وكلاء السفر المشاركين، قبل 96 ساعة على الأقل من وصول الراكب.

ويقع فندق “25hours Hotel Dubai One Central (5 *)” بجوار متحف دبي الأيقوني مباشرةً. وهو مستوحى من الثقافة والتصميم البدوي التقليدي، ولكن بلمسة عصرية.

mlh يقع فندق نوفوتيل مركز التجارة العالمي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض (DWTC). وهو ينضح بأجواء فاخرة وودية في قلب دبي.

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من الاسترخاء في حمامات السباحة الخاصة إلى قضاء وقت ممتع مع العائلة في المتنزهات والمتنزهات المائية. هناك شيء لكل مسافر في دبي هذا الصيف. من الشواطئ المشمسة والأنشطة الثقافية إلى أنشطة الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي.

تقدم دبي مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي لجميع الزوار ومنها:

My Emirates Pass: يمكن للمسافرين الذين يسافرون إلى دبي أو يمرون عبرها ببساطة تقديم بطاقة صعودهم إلى الطائرة وبطاقة هوية سارية المفعول، للاستفادة من خصومات رائعة في مئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه وتناول الطعام.

شركاء سكاي واردز: يمكن لأعضاء برنامج ولاء المسافرين الحائز على جوائز، سكاي واردز طيران الإمارات. كسب الأميال على عمليات الإنفاق اليومية في منافذ البيع بالتجزئة في دولة الإمارات. واستبدال هذه الأميال بتذاكر الطيران. وترقية درجة السفر وحضور الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية.

الإمارات للعطلات: يمكن للمسافرين حجز عطلاتهم في دبي من خلال الإمارات للعطلات. تشمل جميع عطلات طيران الإمارات خيارات حجز مرنة. لمزيد من راحة البال، يخصص فريق الإمارات للعطلات خدمة على مدار الساعة لمساعدة المصطافين طوال فترة إقامتهم.

استأنفت طيران الإمارات عملياتها بأمان إلى أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست، وتقدم حاليًا 7 رحلات أسبوعيًا من الجزائر العاصمة إلى دبي.

لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة emirates.com. يمكن شراء التذاكر على emirates.com أو في مكتب مبيعات طيران الإمارات أو من خلال وكلاء السفر.