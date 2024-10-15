سالم العوفي مدربا جديدا لوداد تلمسان

عيّنت إدارة نادي وداد تلمسان، الناشط في بطولة ما بين الجهات، رسميا المدرب سالم العوفي، على رأس العارضة الفنية لفريقها، خلفا للمدرب السابق جيلالي لخضاري.

وكانت إدارة الوداد، قد قررت مطلع الأسبوع الجاري، فسخ عقد لخضاري. بعد الإقصاء من الدور الجهوي ما قبل الأخير لكأس الجزائر، على يد اتحاد بلعباس.

ولم ينتظر المدرب السابق لجمعية وهران، سالم العوفي، كثيرا من أجل مباشرة مهامه رفقة “الوات”، حيث أشرف أمس الاثنين، على أول حصة تدريبية. وذلك بملعب “العقيد لطفي” بتلمسان.

للإشارة فإن الوداد، الذي تألق لسنوات في حظيرة الكبار، يحتل صدارة ترتيب بطولة ما بين الجهات. مناصفة مع اتحاد بلعباس واتحاد بوهني.

ويبقى الصعود إلى القسم الثاني هواة، أبرز أهداف هذا الموسم، لاسيما بعد الخروج من منافسة الكأس، التي بلغ الفريق في نسختها الأخيرة ربع النهائي. قبل الإقصاء على يد منشط النهائي مولودية الجزائر.