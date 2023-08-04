ساماكي: “الشباب سيكون أفضل في البطولة ورابطة الأبطال”

طمأن اللاعب المالي، مامادو ساماكي، أنصار شباب بلوزداد، حول مستقبل الفريق، بعد الخيبة العربية، ومغادرته لكأس الملك سلمان 2023، من الدور الأول.

وفي تصريحات خص بها صفحة شباب بلوزداد على “فيسبوك” أمس الجمعة، أكد ساماكي، بأن ناديه كان يستحق الفوز على الكويت الكويتي، في المباراة الثالثة والأخيرة من المجموعات، والتي انتهت بهدف لمثله.

موضحا في المقابل، بأن فريقه سيحاول في الأيام القليلة المقبلة، التركيز على تحسين أداءه في التدريبات، واعدا الجماهير بأن الشباب سيكون أفضل في البطولة المحلية ورابطة الأبطال الإفريقية.

أما بخصوص انسجامه، وهو الذي التحق الصائفة الحالية، أبرز اللاعب المالي، بأنه كان أفضل في لقاء الكويت الكويتي، بعدما وجد صعوبات كبيرة في أول مشاركة له أمام الوحدة الإماراتي.

وختم ساماكي: “التحقت بالفريق منذ أسبوع فقط، ولم أتدرب كثيرا، اللقاء الأول كان صعبا، ولكن في الثاني وجدت ظالتي.. أعول على التألق مع الشباب محليا وقاريا، وروح المجموعة موجودة وأنا جد متفائل”.