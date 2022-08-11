سامسونغ تطرح غالكسي Z Flip4 وZ Fold4 القابلان للطي

أعلنت سامسونغ للإلكترونيات المحدودة عن طرح الجيل التالي من الهواتف الذكية الرائدة القابلة للطي، وهما غالكسي Z Flip4 وجالكسيZ Fold4.

ويتميز الهاتفان، بعوامل الشكل القابلة للتخصيص وفق رغبات المستخدمين. إضافة إلى توافر التجارب التي تتوافق مع احتياجاتهم، يضاف إلى ذلك الأداء المتطور.

وبعد أن وصلت الآن إلى جيلها الرابع، تواصل سلسلة غالكسي Z التفوق على المواصفات المعتادة. لتتيح للمستخدمين القيام بتفاعلات جديدة ومؤثرة من شأنها أن تعزز حياتهم اليومية.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونغ للإلكترونيات: “صممت الأجهزة القابلة للطي من سامسونغ غالكسي. من منطلق فلسفة الانفتاح التي ننتهجها، ما يتيح إمكانيات جديدة وفرص التخصيص الكامل”.

مضيفا: “وتم تطوير الأجهزة القابلة للطي التالية بالتعاون مع شركائنا العالميين. حيث توفر تجارب محمولة فريدة لتلبية احتياجات مستخدمينا الأكثر ديناميكية”.

وتابع: “ومن خلال تركيزنا الراسخ وريادتنا في هذه الصناعة، تواصل الأجهزة القابلة للطي الاستحواذ على الإعجاب. لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مجرد فكرة. وصولاً إلى مجموعة من الأجهزة المهمة التي يمكن لملايين الناس حول العالم الاستمتاع بها”.

[AR] Galaxy Z Flip4 and Z Fold4_ARABIC-FINAL