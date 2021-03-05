سامية حمادي: هناك حالات غش في تحاليل الـ “pcr” من بعض الراغبين في دخول الجزائر

قالت سامية حمادي مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، أن الإصابات بالسلالات الجديدة يعلنها معهد باستور.

وأوضحت حمادي، في تصريح لإذاعة سطيف، أنه لا داعي لنشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت في ذات السياق، أن هناك حالات غش في تحاليل الـ pcr من طرف بعض الراغبين في دخول الجزائر.

ودعت ذات المتحدثة إلى توخي الحذر من التراخي، مخافة العودة إلى ماكنا عليه سابقا أو أكثر اذا استمر التهاون.

وأوضحت أن الجزائر في وضعية مستقرة لكن سرعة إنتشار السلالة الجديدة مخيفة سنطبق على المصابين نفس الاجراءات الإحترازية.

وكشفت حمادي، أن تعليق الرحلات الجوية جاءت لتجنيب الوطن والمواطنين كارثة صحية.