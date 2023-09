سانت جيلواز يشيد بتألق عمورة

أشاد نادي سانت جيلواز البلجيكي، بتألق لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، في لقاء أمس الخميس، أمام تولوز الفرنسي، ضمن منافسة الدوري الأوروبي.

وكان سانت جيلواز، يتجه لخسارة مباراته الأولى من دور مجموعات “الأوروبا ليغ” أمام الضيف الفرنسي. قبل أن ينجح عمورة، بعد 7 دقائق فقط من مشاركته بديلا، في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 69.

ونشر الحساب الرسمي لسانت جيلواز، عبر “تويتر” صورا لعمورة، من مباراة أمس، وأرفقها بتعليق: “السريع عمورة.. جاهز دوما للتسديد”.

للإشارة فإن لاعب الخضر، الذي بصم أمس الخميس، على هدف في ثالث مشاركة له مع سانت جيلواز، اختير الأفضل من جانب ناديه حسب موقع “هوسكورد” الذي منحه تقييم 7.5 وهو نفس تقييم أفضل لاعب المباراة، راسموس نيكولايسن، مدافع تولوز.

Speedy Amoura. Already firing on all cylinders. 🔥🇩🇿 pic.twitter.com/NQpSqDm4TB

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 22, 2023