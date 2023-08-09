سانت غيلواز البلجيكي يعرض 4 ملايين أورو لضم عمورة

تقدمت إدارة نادي سانت غيلواز البلجيكي، بعرض رسمي إلى نظيرتها من لوغانو السويسري، من أجل الاستفادة من مهاجمها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة.

وكشفت الصحفي البلجيكي “ساشا تافوليري” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أمس الثلاثاء، بأن نادي غيلواز، تقدم بعرض بقيمة 4 ملايين أورو، للتعاقد مع مهاجم الخضر.

كما أوضح الصحفي ذاته، بأن إدارة لوغانو، اشترطت على نظيرتها البلجيكية، 4.5 مليون أورو، مقابل بيع عقد صاحب الـ 22 ربيعا.

🇨🇭🔹🟡 Le #FCLugano gourmand dans le dossier Mohamed Amoura !

Fort de leur intérêt confirmé, l’Union St.Gilloise continue les discussions pour l’avant-centre mais se heurte toujours à l’intransigeance de leurs homologues suisses qui réclament 4,5M€ pour laisser partir Amoura… https://t.co/boIqtGojNI pic.twitter.com/Ita9xpIFY8

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 8, 2023