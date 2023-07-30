عمورة حاسم مجددا ويعد بموسم استثنائي

عاد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، للتألق مجددا رفقة ناديه لوغانو السويسري، بمناسبة لقاء الجولة الـ 2 من الدوري المحلي، الذي لعب أمس السبت.

وبالرغم من أن مهاجم الخضر، شارك بديلا بداية من الدقيقة الأولى للشوط الثاني، من مباراة لوغانو والضيف سانت غالين، إلا أن عمورة، ترك بصمته في اللقاء، بتمريرة حاسمة في الدقيقة 70، سجل منها ناديه الهدف الوحيد في اللقاء.

وكان عمورة، قد تألق في افتتاح لقاءات ناديه لوغانو ضمن الدوري السويسري، بعدما قاده لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، سجل منها هدفا في الدقيقة 63.

وأكد بذلك، لاعب وفاق سطيف السابق، عزمه على تقديم موسم استثنائي مع لوغانو، وهو الذي يرى فيه المتتبعون أحسن لخليفة لإسلام سليماني، في هجوم الخضر.