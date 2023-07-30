سانت ماكسيمان يلتحق بمحرز في الأهلي قادما من نيوكاسل

أعلن عصر اليوم الأحد، نادي الأهلي السعودي، رسميا عن تعاقده مع الفرنسي، آلان سانت ماكسيمان، نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ونشر نادي الأهلي الذي يضم في صفوفه ثنائي الخضر رياض محرز ورياض بودبوز، فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” يعلن من خلاله ضمه ماكسيمان في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأرفق الأهلي فيديو تقديم لاعبه الجديد بعبارة: ” لأننا لانقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيـار.”