سانوفي: اللقاح المحتمل سيصل لكل بقاع العالم.. وليس هناك أولوية لأي دولة

قال رئيس سانوفي الفرنسية للأدوية، أن الشركة ستضمن وصول لقاح مضاد لفيروس كورونا بمجرد الموافقة عليه.

وقال أنه لن نمنح أي دولة دفعة مقدمة ولن تكون هناك أولوية لأي دولة.

وأضاف سيرج واينبرغ ” نحن منظمون وهناك عدة وحدات للتصنيع بعضها في الولايات المتحدة والكثير منها في أوروبا وفرنسا”.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بول هدسون بأنه من الضروري أن يصل اللقاح لكل بقاع العالم وذلك بعد أن أثارت تصريحاته ضجة في وقت سابق، أين قال أن للولايات المتحدة الأمريكية الأولوية في الحصول على اللقاح .

وأكد واينبرغ أن تصريحات الرئيس التنفيذي “تم تحريفها”.