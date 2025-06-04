سايحي وبن طالب يعقدان لقاءً ثنائياً مع مستشارة الوزير الأول السلوفيني

عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، لقاءً ثنائياً مثمراً مع مويتسا توش. المستشارة لدى الوزير الأول السلوفيني المكلفة بالتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية، ورئيسة مؤسسة دانيلو تورك الخيرية.

شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل معمّق لوجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل الإنساني. مع التأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني في دعم السياسات العمومية ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

كما تم التأكيد على تطابق الرؤى بين الجزائر وسلوفينيا بخصوص قضايا السلم، والعدالة الدولية، والتكفل الإنساني. لا سيما في ما يخص دعم الشعب الفلسطيني وأطفاله ضحايا العدوان الإسرائيلي. وهو ما يعكس القيم المشتركة في التضامن والدفاع عن القضايا العادلة.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانيات إنشاء شراكات عملية بين المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية. من أجل إحداث أثر تنموي ملموس ومستدام على المستوى المحلي. كما تم استعراض إمكانية إطلاق مشاريع نموذجية ثنائية تجسّد روح التعاون الإنساني وتخدم تطلعات شعبي البلدين.

وفي ختام المحادثات، تم الاتفاق على وضع إطار عمل مشترك يشمل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الصحة والتنمية البشرية. ودعم قدرات المجتمع المدني والفاعلين المحليين مع إعداد برامج ميدانية ذات طابع اجتماعي وإنساني.