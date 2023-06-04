سايحي يبحث مع نظيرته الارجنتينية تطوير العلاقات في مجال الصحة

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة نظيرته الأرجنتينية كارلا فيتسوتي مرفوقة بوفد هام و ذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية .

اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، شكل فرصة لتقييم مستوى الشراكة و التعاون القائمة مع دراسة سبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين في ظل الرغبة المشتركة في بعث ديناميكية تعاون جديدة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان.

في هذا الإطار، أكد الوزير على أن الأرجنتين تعد أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية و التي تعول على توسيع مجالات التعاون و الشراكة معها خاصة في قطاع الصحة و الصناعة الصيدلانية من خلال إقامة مشاريع استثمارية و دعمها في إطار شراكة مربحة للطرفين مع خلق القيمة المضافة بما يضمن نقل التكنلوجيا و تبادل الخبرات و المعارف بين الجانبين خاصة في مجال التكوين بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة الأرجنتينية في مجال الطب النووي، مستعرضا في سياق حديثه الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر في مجال صناعة الأدوية .