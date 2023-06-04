سايحي يبحث مع نظيرته الارجنتينية تطوير العلاقات في مجال الصحة
بقلم خالد زوبيري
إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة نظيرته الأرجنتينية كارلا فيتسوتي مرفوقة بوفد هام و ذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية .
اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، شكل فرصة لتقييم مستوى الشراكة و التعاون القائمة مع دراسة سبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين في ظل الرغبة المشتركة في بعث ديناميكية تعاون جديدة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان.
في هذا الإطار، أكد الوزير على أن الأرجنتين تعد أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية و التي تعول على توسيع مجالات التعاون و الشراكة معها خاصة في قطاع الصحة و الصناعة الصيدلانية من خلال إقامة مشاريع استثمارية و دعمها في إطار شراكة مربحة للطرفين مع خلق القيمة المضافة بما يضمن نقل التكنلوجيا و تبادل الخبرات و المعارف بين الجانبين خاصة في مجال التكوين بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة الأرجنتينية في مجال الطب النووي، مستعرضا في سياق حديثه الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر في مجال صناعة الأدوية .
كما عرض الوزير النظام الذي يقوم عليه القطاع الصحي في الجزائر و الذي يرتكز على القطاع العمومي مع مشاركة القطاع الخاص فيه بالإضافة إلى مجانية العلاج المقدم لجميع فئات المجتمع و عبر كافة التراب الوطني ضمن رؤية الدولة الرامية إلى منح قطاع الصحة الأولوية في برامجها التنموية من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة لضمان الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الجزائر للوقاية في مجال الصحة.
من جهتها، أعربت كارلا فيتسوتي عن سعادتها بتواجدها في الجزائر في إطار زيارة ترمي إلى تعزيز مستوى التعاون و الشراكة الجزائرية-الأرجنتينية في قطاع قالت أنه يتميز بتشابه كبير في النظام الذي يقوم عليه في كلا البلدين خاصة ما تعلق منه بضرورة تمكين الجميع من الاستفادة من الخدمات الصحية، مبدية تأييدها المطلق لرغبة الجزائر في إقامة صناعة صيدلانية تكون كفيلة بضمان تغطية الإنتاج المحلي من خلال إقامة استثمارات جزائرية-أرجنتينية خاصة في ظل الفرص الهامة و الكبيرة المتاحة حاليا بين البلدين
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