سايحي يناقش رفقة السفير القطري انطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني

إلتقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة مع سعادة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة. و ذلك لافتتاح جلسة عمل بخصوص انطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني ، وبرمجة تجديده ميدانيا.

وحسب بيان الوزارة دارت جلسة العمل بين الفوجين وذلك بحضور الأمناء العاميين لوزارة الصحة. و وزاراة المالية و وزارة العمل وإطارات الإدارة المركزية . ممثلين أيضا عن قطاعات المالية،العمل و الضمان الإجتماعي و الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وبحضور فريق تقني من دولة قطر الشقيقة.

وخلال هذا اللقاء الذي تم بحضور الفوجين برئاسة الأمين العام لوزارة الصحة و ممثل خياط رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة القطرية. تم توضيح جميع المسائل ذات الصلة بالإتفاقية المتعلقة بمشروع المستشفى الجديد خاصة ماتعلق منها بتاريخ الشروع الفعلي لأشغاله. مع دراسة مدى التقدم المحرز فيما يخص التحضيرات الميدانية للإنطلاق في بناءه، حسب البيان نفسه.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء شكل فرصة للوزير للتأكيد عند افتتاح الجلسة على مدى الأهمية الكبيرة. التى يحضى بها مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني. لكونه أحد المشاريع الضخمة الواعدة في قطاع الصحة بمواصفات عالمية،مشيرا إلى كونه أيضا خطوة جديدة من شأنها أن تعزز مسار العلاقات الأخوية بين الجزائر و قطر .في الجانب الصحي ودفعا للشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات بما يعود بالنتائج الإيجابية الطرفين لكلا الطرفين.

هذا و يشكل مشروع الصرح الطبي الكبير –يضيف البيان-المقرر إنجازه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله .لبنة جديدة في العلاقات الجزائرية – القطرية. كما يحضى باهتمام كبير ضمن المنظومة الصحية كونه سيتكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية المستعصية التي تتطلب تحويل المرضى للخارج. في ظل التكنلوجيا الطبية العالية الجودة و المستوى التي سيتوفر عليها.