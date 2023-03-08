سايحي يهنئ مستخدمات قطاعه: ساهمتن في تطوير المنظومة الصحية

هنأ وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، كافة النساء الجزائريات وكل المستخدمات في قطاعه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وجاء في تهنئة الوزير: “بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ8 مارس من كل سنة. يتقدم السيد وزير الصحة الاستاذ عبد الحق سايحي، إلى كافة النساء الجزائريات عامة وكل المستخدمات في قطاع الصحة خاصة بأحر التهاني وأصدق التمنيات”.

راجيا من المولى عز وجل أن يديم عليهن الصحة والعافية والسعادة والهناء. وتحقيق المزيد من الانجازات والمساهمات في عملية البناء والتشييد.

كما أثبتت المرأة الجزائرية دروها الريادي والهام في تطوير وتحسين المنظومة الصحية لبلادنا، بمساهماتها الفعالة والقيّمة.