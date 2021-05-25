سباغ.. استخراج 123 ألف صحيفة سوابق عدلية إلكترونيا

كشف القاضي بوزارة العدل، كريم سباغ، أن 123 ألف صحيفة سوابق عدلية تم استخراجها الكترونيا منذ انطلاق الأرضية الرقمية بفيفري.

وأشار سباغ، إلى أنه يتم حاليا الإعداد للتحول التدريجي نحو نظام التقاضي الإلكتروني وانجاز مشروع التبليغ الإلكتروني.

وقال المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن وزارة العدل بادرت بتجسيد عديد المشاريع ذات البعد الإستراتيجي لتحسين الخدمة العمومية.

بالإضافة إلى تطوير الخدمات القضائية عن بعد وتحسين نوعية العمل القضائي كرقمنة القطاع وعصرنة العدالة والنظام الآلي لتسيير الملف القضائي.

ورقمنة –يشير سباغ- الإجراءات القضائية بصفة عامة، مضيفا أن هذه المشاريع عملت على تكريس مفهوم الإدارة الحديثة وتطوير مؤشرات الأداء.

وأبرز القاضي، أن الإنجازات المنجزة حتى الآن “استحداث آلية تتيح للمواطنين إمكانية استخراج نسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق العدلية عن بعد”.

وأوضح المتحدث، أن الإجراء أعفى المواطنين من عناء التنقل للجهة القضائية، إضافة إلى عدم اشتراط تقديم ملف الوثائق ورقيا.

وساهم –يقول سباغ- بإضفاء السرعة على الأداء وتحقيق الشفافية وتشجيع العمل عن بعد وتحقيق الموازنة بين الجودة ونوعية الخدمات القضائية.

والتسريع –يضيف القاضي-، في الفصل بالقضايا وترشيد النفقات العمومية.