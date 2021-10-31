“سبايدرمان” جزائري في قبضة أمن إسبانيا

ألقت الشرطة الاسبانية القبض على سارق جزائري الأصل وهو ينزل من واجهة مبنى بعد شكوى من أحد الجيران الذي رآه يدخل المنزل. وحسب الصحافة الاسبانية، فقد تم القبض على المتهم جزائري الأصل ويبلغ من العمر 26 عاما الاثنين الماضي.

وكان اللص الجزائري الأصل المزعوم قد تسلق الواجهة ودخل من نافذة منزل، وبحوزته عدة أدوات قام بها بكسر النافذة. وبدأ عمل الشرطة بعد اتصال من أحد المواطنين برقم هاتف الطوارئ للإبلاغ عن دخول لص إلى المنزل.

وانتظر صاحب البيت قفز اللص إلى المنزل لتفعيل جهاز الإنذار الأمني ​​بالمنزل، حيث كانت الشرطة الاسبانية في انتظاره بالأسفل. ورغم محاولات الفرار من قبل رجال الشرطة، إلا أنه تم اعتقاله، على أن تتم محاكمته لاحقا.

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وكانت، شرطة بالما الاسبانية، قد اعتقلت شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا، من أصل جزائري، لارتكابه جرائم مختلفة. بما في ذلك السطو بالعنف والترهيب وعرقلة العدالة والسرقة. كما يتم التحقيق مع الشاب فيما يتعلق بحريق في “منزل” بشارع ماناكور.

9 اعتقالات خلال 4 أشهر

وكان المعني قد اعتقل يوم الخميس بعد أن اعتدى على منزل في الساعة الرابعة فجرا وسكانه بداخله. ويصادف أنه في الأشهر الأربعة التي قضاها في بالما، كان قد اعتقل تسع مرات من قبل.

على الرغم من أن بعض الاعتقالات كانت بسبب السرقة البسيطة ، إلا أن المشتبه به قام بتغيير نشاطه الإجرامي. بعد ارتباطه بالعديد من سكان المبنى في شارع ماناكور.

في 16 سبتمبر، اعتدى هو وثلاثة أشخاص آخرين بعنف على شاب لسرقة هاتفه وأمواله. وطلبت الضحية مساعدة الشرطة، مما أدى إلى اعتقال الأربعة.

وكان رد المشتبه بهم هو مراقبة الضحية، ومهاجمته بسكين ورذاذ الفلفل رداً على الإبلاغ عنهم.

بعد أربعة أيام، حاول المعتقل اقتحام منزل آخر في منطقة بيري جارو. لكن جهاز الإنذار الذي تم تركيبه حال دون تحقيق هدفه.

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