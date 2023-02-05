سبب غير متوقع لوفاة الرجال أكثر من النساء بكورونا

لاحظ العلماء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع زيادة في معدلات الوفيات.

وتوصل أحد العلماء في مركز هاكنساك ميريديان إلى نتائج جديدة قد تشرح السبب وراء هذه الاختلافات بين الجنسين.

وحسب مجلة International Journal of Molecular Sciences، فإن أداء الذكور أسوأ من الإناث المصابات بالمرض. لأن الفيروس يهاجم بسهولة الأنسجة الدهنية للإناث بدلا من أنسجة الرئة.

وأوضح الدكتور يوثي ناغاجيوثي: “تشير بياناتنا إلى أن الأنسجة الدهنية في إناث الفئران قد تكون بمثابة حوض أو خزان لـ-2. وبالتالي تحمي الرئتين من حمولة فيروسية أكبر. ما يمنع تلف الرئة بسبب الخلايا المناعية المتسللة والسيتوكينات النشطة المؤيدة للالتهابات”.

وأظهرت نماذج الفئران في Nagajyothi Lab، التي تحاكي جهاز المناعة البشري، أن الإناث يفقدن المزيد من الدهون مقارنة بالذكور عند الإصابة بـ”كوفيد-19″.

وكان لدى الذكور المزيد من الفيروسات في الرئتين، بينما أظهرت الإناث المزيد من الفيروسات في أنسجتها الدهنية.

وتقول النظرية إن الأنسجة الدهنية في الإناث قد تكون بمثابة “حوض” أو “خزان” للفيروس.

وتساعد هذه البيانات في تفسير زيادة قابلية الإصابة بكوفيد-19 لدى الذكور مقارنة بالإناث.