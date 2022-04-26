سبقاق.. الدولة رصدت 300 مليار سنتيم لتحضير الرياضيين للألعاب المتوسطية

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن المرصد المادي الذي وضعته السلطة الجزائرية لتحضير الرياضيين لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما قال سبقاق خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “من 2018 الى اليوم الدولة رصدت أكثر من 300 مليار سنيتم لتحضير الرياضيين لألعاب البحر المتوسط”.

وأضاف “دليل على سعي السلطة وراء دعم الرياضة والرياضيين. الإمكانيات البشرية غير كافية على تمثيل الإتحاديات”.

“كما ختم “التحضير للالعاب المتوسطية سنقف على مدى جاهزية الرياضيين”.

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