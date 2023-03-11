سبقاق: “الطب الرياضي مهم في تجهيز أبطالنا للمواعيد القادمة”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أهمية الطب الرياضي، في تجهيز رياضيي النخبة، تحسبا للمواعيد الكبرى التي تنتظرهم في المستقبل القريب.

وعلى هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني للطب الرياضي، اليوم السبت، أوضح سبقاق، بأن الطب الرياضي: “مهم في مخطط العمل الذي تسعى الوزارة لتوفيره للرياضيين”

كما أشار الوزير، بأن الجزائر مقبلة على احتضان مواعيد رياضية هامة في السنة الجارية. موضحا بأن هذه التظاهرات تدخل في إطار التحضيرات التي يقوم بها رياضيو مختلف المنتخبات الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024.

وبذكره الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024” أبرز الوزير بأنها: “تتطلب من رياضيينا والأجهزة المرافقة الاحترافية والجاهزية تحسبا لكل السيناريوهات خاصة من الجانب الصحي والنفسي. وهذا ما نسهر عليه في الطب الرياضي.”

وفي الختام، أوضح سبقاق. بأن وزارته الوصية. تسعى لضمان وضع الرياضيين في أحسن الظروف. من أجل تحقيق النتائج المرجوة وتشريف الراية الوطنية. متمنيا أن تخرج أشغال ملتقى الطب الرياضي، بقرارات من شأنها أن تساعد الوزارة في تسهيل مهمة الرياضيين.