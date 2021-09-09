سبقاق: “بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرياضة الجزائرية ستشهد انتقالة نوعية”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن مدى اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتطوير الرياضة الجزائرية، مبرزا التوجيهات المقدمة لتحقيق انتقالة نوعية.

وصرح سبقاق في هذا الخصوص، خلال تكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأبطال الجزائر من ذوي الهمم، الحاصلين على ميداليات في الألعاب البارالمبية.

“بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرياضة الجزائرية، ستشهد انتقالة نوعية”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “أمر رئيس الجمهورية بتعديل القوانين للمساواة في المنح بين كل الرياضيين من المستوى العالي”.

وتابع عبد الرزاق سبقاق: “أسدى رئيس الجمهورية تعليمات للتكفل بالمشاكل الاجتماعية للرياضيين من ذوي الهمم، وهذه النظرة الشاملة لرئيس الجمهورية ستنقل الرياضة الجزائرية إلى مستوى آخر”