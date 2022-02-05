سبقاق: “فتح مدرجات الملاعب أمام الأنصار عائد للولاة”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن قرار فتح مدرجات الملاعب أمام الأنصار، يعود لتقدير السلطات الولائية.

وصرح سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “قرار فتح مدرجات الملاعب للأنصار، متروك للسلطات الولائية، وكل ولاية حسب خصوصيتها”.

كما أوضح الوزير: “لا يمكن مقارنة الوضع في اليزي، بما هو عليه في العاصمة، أو وهران، وبالتالي القرار عائد للولاة”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “القاعدة الأساسية بالنسبة لوزارتنا هي احترام الاجراءات الصحية، وتقديم الجواز الصحي”.