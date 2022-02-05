سبقاق: “فتح مدرجات الملاعب أمام الأنصار عائد للولاة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن قرار فتح مدرجات الملاعب أمام الأنصار، يعود لتقدير السلطات الولائية.
وصرح سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “قرار فتح مدرجات الملاعب للأنصار، متروك للسلطات الولائية، وكل ولاية حسب خصوصيتها”.
كما أوضح الوزير: “لا يمكن مقارنة الوضع في اليزي، بما هو عليه في العاصمة، أو وهران، وبالتالي القرار عائد للولاة”.
وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “القاعدة الأساسية بالنسبة لوزارتنا هي احترام الاجراءات الصحية، وتقديم الجواز الصحي”.
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