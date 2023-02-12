سبقاق: “هذا هو موعد فتح ملعب براقي للأندية العاصمية”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، سبب عدم استغلال ملعب “ميلسون مانديلا” عقب نهاية الشان، وموعد فتحه للأندية العاصمية.

وصرح الوزير سبقاق لـ”النهار”: “عدم لعب الأندية العاصمية ببراقي راجع لتأثره نسبيا، بعد احتضانه 10 مباريات في الشان”.

كما أضاف: “حتى ملاعب المونديال لم يتم خوض فيها عشرة مباريات، لكن بعد 3 أسابيع يمكن للفرق العاصمية اللعب بملعب “نيلسون مانديلا””.

وأردف الوزير: “رئيس الجمهورية أكد بأن الملاعب الجديدة تم انشاؤها لفائدة الرياضيين الجزائريين، ونحن نطبق التعليمات”.

وجاتء هذه التصريحات من الوزير عبد الرزاق سبقاق، على هامس زيارته الملعب الاولمبي بالقليعة، وتفقده مركز تجمع المنتخبات الوطنية بفوكة.