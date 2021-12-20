الرقم السري :

136182

ستحظى بعروس غاية في الرقة والحنان

من ولاية بومرداس، تواصلت معنا إحدى بناتها، شابة أصيلة سيرتها حسنة، وخصالها طيبة. كما هي متفائلة لدرجة أنها لا تطلب من الحياة إلا القليل، في الـ40 من عمرها. جميلة بشكل خاص يجعلها تسر عين كل من نظر إليها، عزباء لم يسبق لها الزواج.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا تحصيل الحلال وفي أقرب الآجال، إلى جانب رجل شهم يأتي البيوت من أبوابها. رجل صادق ونيته حسنة، يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 55 سنة، لا يهمها إن كان أعزبا. وتقبله أرمل بأولاد تعد لأن تكون لهم نعم الأم و سيحظى بالمودة، حتى شرطها الوحيد لأن يكون موظفا مستقرا. ولا تمانع أن تقيم مع أهله إن لم يتوفر لديه مسكن.

الرقم السري :

136183

ثقتي فيك كبيرة وستحظى أيامي معك بالودّ منيرة

من مدينة الورود البليدة ستكون ثاني محطة لنا في هذا الركن. اتصلت بنا إحدى بناتها التي وضعت فينا كامل ثقتها في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها، يتيمة الوالدين. محترمة للغاية وصاحبة أخلاق فاضلة، كما هي عاملة مستقرة في مؤسسة عمومية، تبلغ من العمر 42 سنة. عازبة لم يسبق لها الزواج، طيبة، بشوشة ومحبة للناس.

تريد أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدرها، لأن يكون من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أكثر ما تتمناه أن يكون أرملا بأبناء وستحظى لهم بأمّ مثالية. وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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الرقم السري :

136101

من تكون سندا و معين لرجل ميسور وذا خلق ودين؟

أكثر ما يحتاجه الرجل في حياته و مهما بلغ عمره ان يجد له من تشد أزره. امرأة تملأ عليه حياته و تمنحه من الحب ما يكفيه ليكون سعيدا.

وبدوره، لا يسع الرجل إن وجد من الأنثى حبا إلا أن يكون لها نعم الزوج و الرفيق. فسنة النبي عليه الصلاة و السلام أن يكون الرجل قواما على المرأة. يحبها و يمنحها من الرعاية ما يكفيها أن تكمل معه مشوار الحياة بكثير من الود و التناغم.

ومن خلال منبر جريدتي المفضلة، لا يسعني إلا أن أسعى للعثور عمن بإمكانها أن تسكن اليّ وأسكن إليها وسأجعلك أميرة على قلبي. امرأة طبية تخاف الله من أحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا ييتجاوز خمسون عاما. لا أمانع ان كانت مطلقة أو أرملة بطفل واحد، أحبذها عاملة وكل ما يهمني ان تكون متقية تخاف الله.

علما أنني أخاطب من سيكون في قلبها رجع صدى لندائي هذا من ولاية البويرة. حيث أنني في العقد الخامس من عمري، متزوج ولي أبناء بالغين، أمارس التجارة وأنا ميسور ماديا. و أكثر ما يمكنني أن أعد به من أجدها لي ملبية، سكن خاص بك وسأجعلك أميرة على عرشه.

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