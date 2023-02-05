ستراسبورغ: تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بتسوية أوضاع الحراڤة

تجمع مئات الأشخاص أمس السبت، من الجمعيات والتجمعات للدفاع عن المهاجرين على جسر رافين في ستراسبورغ. للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

وطالبوا بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، بالنسبة للعديد من العائلات الموجودة في فرنسا منذ عدة سنوات. والتي تلقت التزامًا بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وتجمع مائة شخص حوالي الساعة الثانية بعد الظهر على جسر رافين قبل التظاهر باتجاه المحافظة.

ويضيف غابرييل كاردون، عضو في مجموعة دعم المهاجرين: “نحن قلقون لأن الإجراءات تزداد صرامة. وسيزداد الأمر سوءًا”.

وبالفعل ، فإن قانون الهجرة بقيادة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، يجب أن ينظر فيه البرلمان في الربيع المقبل. ونص لتسهيل عمليات الطرد ، ولا سيما للمجرمين الأجانب ، مما يخيف أنصار مهاجري Bas-Rhinois.