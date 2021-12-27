هو النصيب الذي لا مفر منهما، تبحث عنه الأنثى وتسعى لمعانقته وجعله حقيقة لا مجرد حلم. الإرتباط والزواج غاية كل من تطمح لأن تحيا الرعاية والعناية والفرحة تحت كنف رجل عفيف شريف. موظفات في مناصب مرموقة منحناهن فرصة أن يكون لهن باب تطرقنه لتحصيل الحلال وبلوغ منتهى الأمال.

الرقم السري :

136227

إطار في قطاع الصحة ستعرف معها الفرحة

من العاصمة، إتصلت بنا إحدى بناتها شحذت همتها من أجل أن يكون لها حظ في الحياة. موظفة مستقرة في قطاع الصحة، في ربيعيها الـ39، وجدت من أنه بات لزاما عليها أن تجد لروحها توأمها.

كما هي عزباء، جميلة، صافية القلب والنية، طيبة إلى أبعد الحدود وراجحة التفكير. تريد أن أحمل لقب زوجة لرجل حنون يقدرها، تريده من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز50سنة. أكثر ما تهتمّ له أن يخاف الله ويعطي لمسؤولية الأسرة كل إهتماماته، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. وستكون في المستوى المطلوب بإذن الله.

الرقم السري :

136228

من البليدة ستجني زهرة المودة والفرحة

من مدينة الورود البليدة. إتّصلت بنا إحدى بناتها التي وضعت فينا كامل ثقتها في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها بعد وفاة والديها. ويكون لها السند وقت الشدة، صاحبة إعلاننا الثاني تبلغ من العمر42 ربيعا. موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج، طيبة، بشوشة محبة للناس.

تريد أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدرها، من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50سنة. أكثر ما تتمناه أن يكون أرملا بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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