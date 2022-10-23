الرقم السري :

138537

ستغدو الحياة أطيب إلى جانب هذا الشهم ابن الغرب

رجل من غرب البلاد، بالتحديد من ولاية وهران، بعد تجربة زواج لم تدم طويلا ولم تسفر بأولاد. قرر أن يعيد حياته ويبعث لقلبه نبض المحبة من جديد، فاختار ركن أدم وحواء. ليبث من خلاله نداء يتوسم فيها الخير ويناشد زوجة صالحة تكون رفيقته طول الحياة. صاحب الإعلان يبلغ من العمر 52 سنة، وهو تاجر ميسور ولديه بيت يريد أن يطرد الرتابة منه.

حلمه جميل، وقصده شريف، فهل من زوجة طيبة تشاركه الاستقرار وتعمر إلى جانبه الدار. زوجة لا يشترط فيها إلا الأخلاق الطيبة، والنية الجميلة، يريدها من إحدى025 ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتعدى 50 سنة، لا يهم إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ويفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

138540

عاصمي أصيل بحاجة يتمنى أن يكمل نصف الدين

شاب من العاصمة، يبلغ من العمر 37سنة، أعزب لم يسبق له الزواج. ابن عائلة أصيلة وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة، مقصده شريف وهدفه واضح. يتمنى أن يلاقيه النصيب بفتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح، صاحب الطلب عامل مستقر، ولديه سكن خاص. يبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال إلى جانب فتاة تكون من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 35 سنة. يبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج أنه رحلة عمر وليس مجرد محطة. فتاة تكون على قدر من الجمال وكثير من الرفعة، ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وتكون عازبة.

الرقم السري :

138541

مطلق قبل البناء يعدك بحياة الرخاء والحبّ والوفاء

رجل آخر يرغب في الزواج، تقيّ ونقيّ، محبّ للحياة ومسالم، هو من ولاية تيبازة، يبلغ من العمر 45 سنة. مطلق قبل البناء، لديه سكن خاص، يودّ التّعرف على إمرأة شريفة قصد الارتباط عل سنة الله ورسوله. امرأة تكون رفيقة عمر وشريكة روحه، وبلسم قلبه، يريدها من وسط أو غرب البلاد، سنها أقل من 40 سنة. لا يهم إن كانت عاملة او ماكثة بالبيت، تكون عازبة، وسيدة بيت جيدة، ومقبولة الشكل ومحترمة.

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