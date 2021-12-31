بنت الثلاثين ستكون لك قرة العين بالحياة

لم يثنهن التمسك بالأمل والتشدّق بالحياة. لأن تعربن عن رغبتهنّ في الإرتباط من جديد وبناء حياتهن على النحو الذي لطالما حلمن به. مطلقات عاصميات ترغبن في تحقيق الذات والحفاظ على كرامتهنّ وحياتهن، فهل من مجيب لندائهنّ؟

الرقم السري :

136259

بنت الثلاثين ستكونى لك قرة العين بالحياة

واحدة من بنات الجزائر اللواتي عقدن العزم أن تبنين حياتهن بالقدر الذي يكفل لهن عيشة كريمة. أي نعم هي مطلقة إلا أنها أبدا لم تعطي لقلبها جرعات من الحزن. كيف لا وفي كنفها طفلها البريء الذي تحيا له وبه ومن أجله. هذا الطفل الذي تريد لأن ينشأ في بيئة طيبة ملؤها الحب والحنان.

صاحبة إعلاننا الأول في هذا الركن تناشد من يريد لأن يمدّ لها يده حتى تحيا معه حياة هنيئة. رجل لا يتجاوز سنه 45سنة، يكون من العاصمة وضواحيها، كما تقبله أرملا أو مطلقا بطفل أو طفلين. شرطها أن يكون ملتزما ويخاف الله. فمن يكون صدرا حنونا لهذه العاصمية الجميلة التي لم يتجاوز سنها36سنة. والتي تسعى أكثر ما تسعى إليه أن تستقر وترتاح.

الرقم السري :

136260

هل من زوج لخمسينية أية في الجمال والكمال في الحياة

من جهتها. لم تفوت عاصمية أخرى فرصة أن تبعث بندائها لكل راغب في الإرتباط والسموّ بالميثاق الغليظ حتى تجد لروحها روحا تعانقها. إمرأة في الخمسين من عمرها، على قدر كبير من الجمال والأناقة، صاحبة مبادئ ونظرة تفاؤلية للمستقبل. موظفة في مؤسسة مالية، تبدو أقل من سنها لطيبة قلبها وطهارة روحها. مطلقة عي بدون أولاد. تتمنى الإقتران في الحلال مع رجل صادق ومحبّ/ تريده من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 55سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد أو بأولاد بالغين. أكثر ما يهمها أن يكون صاحب النصيب ذو مبادئ وأخلاق تكفل لها السعادة.

الرقم السري :

136261

إطار في مؤسسة مرموقة تتمنّى التحليق في سماء السعادة في الحياة

ثالث محطة لنا في هذا الركن، هو لعاصمية في ال46من عمرها، كما هي إطار سام بمؤسسة مرموقة، إنسانة حساسة وطيبة. مني زواجها بالطلاق وعصفت بها الأيام بعد وفاة والديها. صحيح أنها تستأنس بحب من حولها وتحيا على حسّ إخوتها ووظيفتها. إلا أنها تتوق أكثر ما تتوق إليه لأن تجد صدرا حنونا ترمي بين يديخ همومها وأحزانها. لا مبالغة إن قلنا أنّ صاحبة الإعلان تبحث عن رجل صادق محب، من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز60سنة. أكثر مل تتمناه أن يكون أرملا بأولاد تسعد برعايتهم، رجل لديه سكن خاص ومصدر رزق ثابث.

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