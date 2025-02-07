ستورا ينتقد موقف فرنسا حول الصحراء الغربية

أكد المؤرخ الفرنسي، بنجامين ستورا، أن بداية الانسداد في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، كانت بسبب قضية الصحراء الغربية.

وصرّح ستورا، في حوار مع جريدة “المساء” الوطنية، أمس الخميس: “بداية الانسداد في العلاقات الجزائرية-الفرنسية كانت بسبب قضية الصحراء الغربية. وبخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية المزعومة”.

وتابع ستورا بهذا الخصوص أنه “على السلطات الفرنسية وببساطة العودة إلى الشرعية الدولية التي تقرّ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وكذا القانون الدولي الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة واحترام المبادئ التي تنص عليها مواثيق المنظمة الأممية منذ سنوات طويلة، بخصوص هذا النزاع القديم جدا”.

وفي الحوار ذاته، دعا ستورا، السلطات الفرنسية للعودة إلى الشرعية الدولية بشأن موقفها الداعم لما يسمى بـ”خطة الحكم الذاتي” في إطار “السيادة المغربية” المزعومة على الصحراء الغربية. مبرزا أن هذا هو “السبيل الوحيد” لعودة العلاقات الجزائرية - الفرنسية إلى مجراها الطبيعي.

وشدد ستورا على ضرورة “عودة علاقة الثقة التي أصبحت تعاني هشاشة كبيرة جدا، بين هذين البلدين الكبيرين”.