سجاتي: “سأهدي الجزائر ذهبية ثالثة في الأولمبياد”

أكد العداء الجزائري، جمال سجاتي، عزمه على إهداء الجزائر، ميدالية ذهبية ثالثة، في أولمبياد باريس 2024، تضاف إلى ميداليتي كيليا نمور، في الجمباز، وإيمان خليف، في الملاكمة.

وسيخوض مساء اليوم السبت، سجاتي، نهائي 800 متر، إلى جانب كوكبة من العدائين، وكله عزم وثقة في كتابة التاريخ.

وقال سجاتي، حول النهائي المرتقب: “يجب أن لا ننسى أن نبارك لإيمان خليف، على إهداء الجزائرية الميدالية الذهبية الثانية”.

قبل أن يضيف في تصريح، نقلته الصفحة الرسمية لـ”موبيليس” اليوم السبت: “إن شاء الله، سأهدي الجزائر، ذهبية ثالثة”.

وفي الختام وجّه سجاتي، نداء إلى الجماهير الجزائرية، من أجل مساندته، وختم: “أحتاج إلى دعواتكم، في السباق الذي سينطلق عند الساعة 19:25.”