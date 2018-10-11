سجين متهم في قضية محاولة قتل يفر من داخل محكمة بوفاريك

عناصر من الشرطة أوقفوه باستعمال مسدس كهربائي أمام مقر الضرائب

شهدت محكمة بوفاريك، أول أمس، حادثة فرار سجين موقوف، بعدما أقدم على تجاوز أسوار المحكمة في ظروف ما تزال غير معروفة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بشاب عمره 24 سنة يدعى “خ.ك” ويقيم في مدينة بوفاريك، الذي جرى توقيفه منذ أيام عن قضيتين تتعلقان بمحاولة القتل والسرقة.

وقد جرت عملية الفرار عندما تم نقل الشاب الموقوف إلى المحكمة من أجل تقديمه للمثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، لسماع أقواله في إحدى القضيتين المتابع بها.

وعند استكمال إجراءات استجوابه والتحقيق معه، قام رجال الشرطة باقتياده من داخل غرفة التحقيق ونقله إلى غرفة المساجين في المحكمة، ليطلب الشاب الموقوف من عناصر الشرطة السماح له بالتوجه إلى المرحاض لقضاء حاجته البيولوجية، وهناك استغل الفرصة وفر خارج أسوار المحكمة.

وسرعان ما تفطن رجال الأمن لمحاولة الفرار، حيث قاموا على الفور بتطويق المكان وغلق جميع المنافذ، بعد الإعلان عن حالة طوارئ، إلى غاية توقيفه أمام مركز الضرائب بوسط المدينة، والذي لا يبعد سوى أمتار عن المحكمة.

وحسب مصادر “النهار”، فقد استعمل أعوان الشرطة مسدسا كهربائيا لصعق الشاب الموقوف وشل حركته ومنعه من المقاومة، قبل أن تتم إعادته للمحكمة، أين جرى تحرير محضر ضده بجنحة الفرار، حيث تم سماعه أمام ممثل النيابة.