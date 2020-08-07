سحب أكثر من 10 ملايين من البريد ممنوع

أمرت المديرية العامة لبريد الجزائر مدراء الوحدات البريدية الولائية بتسقيف عمليات السحب بمكاتب البريد بمائة ألف دينار جزائري خلال فترة جائحة كورونا.

وقالت ارسالية من المديرية العامة لبريد الجزائر الى وحداتها الولائية ان الاجراء المؤقت جاء بغية ارضاء اكبر عدد ممكن من الزبائن سيما الموظفين والاجراء والمتقاعدين.

ويمكن للزبائن الذين يريدون سحب اكثر من مائة ألف دينار ان يستفيدوا من الوسائل البديلة، خاصة صيغة الصك المصادق عليه الذي يعده رئيس المؤسسة البريدية ويسلمه للزبون.

ويسلم رئيس مكتب البريد صك بديل بقيمة مبلغ التعويض بالنسبة لتعويضات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التي تفوق قيمتها مائة الف دينار.