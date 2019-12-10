سحب دفتر الشروط للوكالات الراغبة في تنظيم عملية الحج بداية من الغد

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه بإمكان وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج سحب دفتر الشروط.

وأضاف الديوان عبر صفحته الرسمية، أن عملية سحب دفتر الشروط تكون عبر بوابة الحج (bawabetelhadj.dz) أو الموقع الرسمي للديوان (onpo.dz ).

ويكون ذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء، ويودع الملف يدويا مع تقديم وصل الدفع الأصلي ووصل التسجيل ببوابة الحج لدى مصالح الديوان بمديرية نشاط الحج الكائن مقرها بشارع محمد عليلات جوار مسجد عبد الحميد بن باديس ببلدية القبة.

وأضاف الديوان، أن آخر أجل لإيداع الملفات يوم الأحد 22 ديسمبر على الساعة الثانية عشر منتصف النهار.