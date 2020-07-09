سحب شهادات التخصيص لموقع 2000 سكن “LPP” بسيدي عبد الله بداية من الأحد المقبل

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين في موقع 2000 مسكن ترقوي عمومي بسيدي عبد الله، إلى تحميل شهادات التخصيص الخاصة بهم من الموقع الإلكتروني للمؤسسة ابتداء من الأحد المقبل.

وأفاد بيان للمؤسسة عبر صفحتها الر سمية على الفايسبوك، أنه يمكن للمكتبين بداية من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 12 جويلية تحميل شهادات التخصيص (Q12) عبر موقع المؤسسة www.enpi.dz .