سحب شهادات التخصيص لموقع 2000 سكن “LPP” بسيدي عبد الله بداية من الأحد المقبل

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين في موقع 2000 مسكن ترقوي عمومي بسيدي عبد الله، إلى تحميل شهادات التخصيص الخاصة بهم من الموقع الإلكتروني للمؤسسة ابتداء من الأحد المقبل.
وأفاد بيان للمؤسسة عبر صفحتها الر سمية على الفايسبوك، أنه يمكن للمكتبين بداية من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 12 جويلية تحميل شهادات التخصيص (Q12) عبر موقع المؤسسة www.enpi.dz .
وقد قام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، مؤخرا بعدة زيارات عمل وتفقد قادته إلى عدد من ورشات المؤسسة عبر ولايات الوطن للوقوف على مدى تقدم الأشغال.
واستمع حافظ خلال زياراته الميدانية لمواقع الترقوي العمومي إلى انشغالات المكتتبين، حيث وجّه تعليمات صارمة للتكفل بها، كما دعا إلى تسريع وتيرة الانجاز لتسليم المشاريع في آجالها، مشددا على ضرورة تدارك جميع النقائص محل شكاوي المكتتبين، وإلزام المقاولين على استكمال أشغال التهيئة الخارجية.
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