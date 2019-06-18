سحب “شيبس لايز” من ولايات أمريكية لهذا السبب!

سحبت شركة رقائق البطاطس الأميركية “لايز”، مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات المنتوج.

وحسب موقع “فوكس نيوز”، فإن “لايز” سحبت مجموعة “شيبس”، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها.

في حين أن مكون الحليب، في “شيبس لايز”، غير مكتوب ضمن المكونات.

وقال خبراء، إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير، على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.

وتقول الشركة، إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب “الشيبس”.

ودعت الشركة، الأشخاص الذين اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادتها إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.