سحب صناديق الزكاة والتبرعات من المساجد

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سحب صناديق الزكاة والتبرعات من المساجد
بقلم أسماء.ع

كشف وزير شؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن استدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة.

وقال محمد عيسى، إن الاستدعاء، جاء لكي تتداول حول قرار سحب صناديق الزكاة والتبرعات من مساجد الجمهورية.

وكتب محمد عيسى على الفايسبوك “روح الإمام وسلامته وقدسية المسجد وهيبته قبل كل شيء”.

روح الإمام وسلامته وقدسية المسجد وهيبته،،، قبل كل شيءتمّ استدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة حتى تتداول حول قرار سحب صناديق الزكاة والتبرعات من مساجد الجمهورية.

Publiée par ‎محمد عيسى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف‎ sur Jeudi 6 décembre 2018


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