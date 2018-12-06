سحب صناديق الزكاة والتبرعات من المساجد

كشف وزير شؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن استدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة.

وقال محمد عيسى، إن الاستدعاء، جاء لكي تتداول حول قرار سحب صناديق الزكاة والتبرعات من مساجد الجمهورية.

وكتب محمد عيسى على الفايسبوك “روح الإمام وسلامته وقدسية المسجد وهيبته قبل كل شيء”.