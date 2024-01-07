سحب قرعة الدورين 32 و16 لكأس الجزائر مساء اليوم

يرتقب أن يتم مساء اليوم الأحد الـ 7 جانفي، سحب قرعة الدورين الـ 32 والـ 16، لمنافسة كأس الجزائر 2024.

وسيتم سحب قرعة الطبعة الـ 59 للسيدة الكأس، بمقر النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة، حسبما أكدته “الفاف” في وقت سابق.

وستجري عملية سحب قرعة الدورين الـ 32 والـ 16 لكأس الجزائر. بحضور ممثلي الأندية المعنية، بالإضافة إلى الشريك الرسمي لهذه المنافسة “موبيليس”.

وستنطلق قرعة الكأس، بداية من الساعة 17:30، وستكون منقولة على المباشر، عبر القناة الأرضية والسادسة الشبابية.