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الرياضة

سحب قرعة الدورين 32 و16 لكأس الجزائر مساء اليوم

بقلم محمد لمين صحراوي
سحب قرعة الدورين 32 و16 لكأس الجزائر مساء اليوم
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يرتقب أن يتم مساء اليوم الأحد الـ 7 جانفي، سحب قرعة الدورين الـ 32 والـ 16، لمنافسة كأس الجزائر 2024.

وسيتم سحب قرعة الطبعة الـ 59 للسيدة الكأس، بمقر النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة، حسبما أكدته “الفاف” في وقت سابق.

وستجري عملية سحب قرعة الدورين الـ 32 والـ 16 لكأس الجزائر. بحضور ممثلي الأندية المعنية، بالإضافة إلى الشريك الرسمي لهذه المنافسة “موبيليس”.

وستنطلق قرعة الكأس، بداية من الساعة 17:30، وستكون منقولة على المباشر، عبر القناة الأرضية والسادسة الشبابية.

Peut être une image de ‎1 personne, partie de foot, partie de football américain et ‎texte qui dit ’‎الطبعة 59 لكأس الجزائر قرعة الدورين التاني وثلاثين والسادس عشر لكأس الجزائر 07 جانفي 2024 على الساعة 17:30 موبیلبس المنافسة تصنع الأبطال الجزاثر کأسالجزائر كأس الجزائر موبیليس معاً نصنع المستقبل الراعي والشريك الرسمي لكأس الجزائر‎’‎‎

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رابط دائم : https://nhar.tv/FIjVh
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