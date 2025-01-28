سحب كل منتجات كوكاكولا في أوروبا لهذا السبب 

قامت شركة “كوكاكولا يورو باسيفيك بارتنرز” ببلجيكا، يسحب منتجاتها من الأسواق في عدد من الدول الأوروبية.

ونقلا عن وكالة الأنياء الفرنسية، فإن “كوكاكولا يورو باسيفيك بارتنرز” ببلجيكا تقوم بسحب منتجاتها بسبب ارتفاع كبير في مستويات الكلورات. وأضاف المصدر ذاته أن “يوروباسيفيك بارتنرز” ستسحب منتاجتها بكل من بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، وهولندا.

وشملت إجراءات السحب كل منتجات كوكاكولا التابعة لها، وهي: Sprite”، “Fanta” ،”Fuze Tea” “Minute Maid” ،”Royal Bliss”، و”Tropico”.

كما طلبت الشركة من المستهلكين الامتناع عن استهلاك هذه المنتجات المتضررة. مع إمكانية إعادتها إلى نقاط البيع لاسترداد الأموال. كما حددت المنتجات المتأثرة برمز إنتاج يتراوح بين “328 GE” و”338 GE”.

وأوضحت الشركة أنه تم اكتشاف هذا الخطأ خلال اختبارات المراقبة الدورية لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. إذ تبين وجود مستويات مرتفعة من الكلورات.